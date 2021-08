Aubagne Village des Santons Aubagne, Bouches-du-Rhône Découverte d’un répertoire provençal au galoubet et tambourin par Sylvie Prigent Village des Santons Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Découverte d’un répertoire provençal au galoubet et tambourin par Sylvie Prigent Village des Santons, 19 septembre 2021, Aubagne. Découverte d’un répertoire provençal au galoubet et tambourin par Sylvie Prigent

Village des Santons, le dimanche 19 septembre à 11:00

La musique fait partie de nos vies, elle est toujours là quand on fait la fête. Le galoubet-tambourin excelle dans ces moments-là ! Les tambourinaires sont de la partie, ce sont eux qui mènent la danse, la farandole qui réjouit les Provençaux. Des adultes et des enfants sont heureux de perpétuer ces traditions dans des associations provençales à Aubagne. Soyons nombreux dans cette joyeuse aventure ! Osco Prouvènço, vive la Provence ! Sylvie Prigent vous propose de découvrir de nombreux airs provençaux interprétés comme il se doit, au galoubet et au tambourin ! Village des Santons 16 avenue antide boyer 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

