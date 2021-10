Paris île de France, Paris Découverte d’un quartier scientifique Paris Catégories d’évènement: île de France

Découvrez avec PARCOURS DES SCIENCES les hauts lieux de l’enseignement et de la recherche autour de la rue d’Ulm De l’École normale supérieure où Louis Pasteur effectua ses travaux, puis à l’École supérieure de Physique et chimie industrielles où Pierre et Marie Curie découvrirent le radium et le polonium au campus Curie, découvrez ces hauts lieux de l’enseignement et de la recherche. Visite du bureau de Pasteur, ne comprend pas le Musée Curie. Rendez-vous : 46 rue d’Ulm 75005 sur les marches, fin rue Pierre et Marie Curie – Durée 2 heures En fonction du contexte sanitaire, nous adapterons les animations proposées, toujours dans le respect des gestes barrières et les guides vous demanderont de présenter votre passe sanitaire (L’article 47-1-II-2° du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 impose le passe sanitaire pour « Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ».) Animations -> Visite guidée 46 rue d’Ulm Paris 75005

Contact :Parcours des Sciences 0626574312 contact.parcours@laposte.net https://parcoursdessciences.fr/ https://www.facebook.com/parcours.dessciences Animations -> Visite guidée En famille

