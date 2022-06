Découverte d’un quartier scientifique – Festival 2022 Ecole normale supérieure Paris Catégories d’évènement: île de France

Découverte d’un quartier scientifique – Festival 2022 Ecole normale supérieure, 11 juin 2022, Paris. Le dimanche 19 juin 2022

de 10h00 à 12h00

Le samedi 11 juin 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit Le nombre de participants est limité à 20 pour chaque promenade

Découverte d’un quartier scientifique – Festival 2022 – Promenades scientifiques avec Parcours des sciences Sur les traces des Curie, de Pasteur, de Perrin et d’autres scientifiques, cette promenade évoque l’histoire de l’implantation des écoles puis celle des laboratoires de recherche en un siècle. Le campus Curie, permettra d’évoquer le contexte d’émergence d’une communauté professionnelle sur un site créé pour elle. Visite du bureau de Pasteur à l’École normale supérieure. Ecole normale supérieure 46 rue d’Ulm 75005 Paris Contact : https://www.parcoursdessciences.fr 0626574312 contact.parcours@laposte.net https://www.facebook.com/parcours.dessciences https://www.facebook.com/parcours.dessciences http://WWW.PROMENADES-SCIENTIFIQUES.FR

