Découverte d’un potager de montagne Mon Jardin Nourricier, 5 juin 2022, Linthal.

Mon Jardin Nourricier est un jardin de montagne situé à 850 m d’altitude dans les Vosges alsaciennes sur la commune de Linthal (68). Je vous propose de découvrir mes pratiques de jardinage écologique au travers d’une visite commentée d’environ 2 h. Cette approche offre de multiples solutions pour faire face aux aléas climatiques que nous vivons chaque année (soit trop chaud et trop sec, soit trop froid, et trop humide, les gelées tardives…). Ce potager résilient nous permet de produire une large palette de fruits et légumes qui nourrit ma famille tout au long de l’année. Cette visite sera basée sur l’échange, et vos questions seront les bienvenues pour enrichir ce moment de partage de connaissances et d’expériences. Je tenterai de répondre à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre propre potager.

Entrée libre, sur inscription uniquement

