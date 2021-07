Découverte d’un pigeonnier du XVIIIe siècle Pigeonnier Le grand Contras, 18 septembre 2021, Moirax.

Découverte d’un pigeonnier du XVIIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pigeonnier Le grand Contras

### Venez visiter un ensemble de pigeonniers situé dans le parc d’une chartreuse du XVIIIe siècle et assistez, si le temps le permet, à un lâcher de pigeons voyageurs les samedi et dimanche à 16h00 ! Pour les Journées Europeennes du Patrimoine plusieurs animations sont prévues sur le site du Grand Contras : * Une visite guidée des pigeonniers et du parc. * La présentation, par un apiculteur local, d’un rucher traditionnel et une dégustation de miels (samedi et dimanche à 14h). * Un lâcher de pigeons voyageurs commenté par un colombophile si les conditions météorologiques le permettent (samedi et dimanche à 16h).

Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter un ensemble de pigeonniers situé dans le parc d’une chartreuse du XVIIIe siècle et assistez, si le temps le permet, à un lâcher de pigeons voyageurs les samedi et dimanche à 16h00 !

Pigeonnier Le grand Contras 2244 route de Trotte Lapin, 47310 Moirax Moirax Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00