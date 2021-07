Les Planches-en-Montagne Les Planches-en-Montagne Jura, Les Planches-en-Montagne Découverte d’un petit vallon préservé ensemble et… en silence ! Les Planches-en-Montagne Les Planches-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Les Planches-en-Montagne Jura EUR Sorties nature sur les sites gérés par la Fédération départementales des chasseurs du Jura.

SORTIES GRATUITES. Attention places limitées. Inscription obligatoire. Randonnée méditative à la découverte d’un site d’exception : chamois, grands corbeaux, faucon pèlerin, nous les aurons à l’œil !

Difficulté : dénivelé de 170 m. RDV : LES PLANCHES EN MONTAGNES, salle des fêtes christine.abt@chasseurdujura.com +33 3 84 85 19 17 Sorties nature sur les sites gérés par la Fédération départementales des chasseurs du Jura.

Difficulté : dénivelé de 170 m. RDV : LES PLANCHES EN MONTAGNES, salle des fêtes dernière mise à jour : 2021-07-07 par

