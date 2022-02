Découverte d’un petit jardin médiéval à côté d’une église du XIIe siècle Jardin médiéval de Cailloup Pamiers Catégories d’évènement: Ariège

Pamiers

Découverte d’un petit jardin médiéval à côté d’une église du XIIe siècle Jardin médiéval de Cailloup, 4 juin 2022, Pamiers. Découverte d’un petit jardin médiéval à côté d’une église du XIIe siècle

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin médiéval de Cailloup

Ateliers de peinture de galets, sur la faune du jardin et de cairns et Land Art. Visites guidées et animations Jardin médiéval de Cailloup site de Cailloup, rive gauche de l’Ariège, Pamiers Pamiers Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

