Le Mesnil-sur-Oger Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger, Marne Découverte d’un patrimoine naturel d’exception Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger Catégories d’évènement: Le Mesnil-sur-Oger

Marne

Découverte d’un patrimoine naturel d’exception Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, 18 septembre 2021, Le Mesnil-sur-Oger. Découverte d’un patrimoine naturel d’exception

Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, le samedi 18 septembre à 09:00 Gratuit. Inscription obligatoire en ligne ou par téléphone. Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription. Prévoir des chaussures de marche et si possible, des jumelles et une loupe. Sortie organisée dans les respect des consignes sanitaires.

Balade commentée au cœur de la réserve : découvrez l’influence des activités humaines passées et actuelles sur le paysage et la biodiversité de la réserve naturelle. Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Réserve Naturelle, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger Oger Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-sur-Oger, Marne Autres Lieu Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger Adresse Réserve Naturelle, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Ville Le Mesnil-sur-Oger lieuville Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger