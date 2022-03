Découverte d’un parc daté du XIXe siècle et d’un jardin potager du XVIIIe. Parc du château de Bienville Eurville-Bienville Catégories d’évènement: Eurville-Bienville

Haute-Marne

Découverte d’un parc daté du XIXe siècle et d’un jardin potager du XVIIIe. Parc du château de Bienville, 4 juin 2022, Eurville-Bienville. Découverte d’un parc daté du XIXe siècle et d’un jardin potager du XVIIIe.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Bienville Prévoir chaussures de marche ou bottes, si temps pluvieux

Visite guidée par la propriétaire des lieux, sur inscription Parc du château de Bienville Château de Bienville, Eurville-Bienville, Haute-Marne, Grand Est Eurville-Bienville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eurville-Bienville, Haute-Marne Autres Lieu Parc du château de Bienville Adresse Château de Bienville, Eurville-Bienville, Haute-Marne, Grand Est Ville Eurville-Bienville lieuville Parc du château de Bienville Eurville-Bienville Departement Haute-Marne

Parc du château de Bienville Eurville-Bienville Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eurville-bienville/

Découverte d’un parc daté du XIXe siècle et d’un jardin potager du XVIIIe. Parc du château de Bienville 2022-06-04 was last modified: by Découverte d’un parc daté du XIXe siècle et d’un jardin potager du XVIIIe. Parc du château de Bienville Parc du château de Bienville 4 juin 2022 Eurville-Bienville Parc du château de Bienville Eurville-Bienville

Eurville-Bienville Haute-Marne