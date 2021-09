Poissy Domaine des Migneaux Poissy, Yvelines Découverte d’un parc arboré classé de 6 hectares à Poissy Domaine des Migneaux Poissy Catégories d’évènement: Poissy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine des Migneaux Visité guidée à 15h les deux jours

Visite exceptionnelle d’un parc privé de 6 hectares, classé site historique où l’on trouve de nombreuses essences d’arbres remarquables. Domaine des Migneaux 47 rue de Migneaux 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

