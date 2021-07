Découverte d’un panorama unique de l’île d’Oléron, au sommet de son phare ! Phare de Chassiron, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Denis-d'Oléron.

Découverte d’un panorama unique de l’île d’Oléron, au sommet de son phare !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Phare de Chassiron

### Découvrez, grâce à la visite audioguidée, la vie des Oléronnais, marins des terres et paysans de la mer, à travers leur quotidien et leur savoir-faire… Le phare de Chassiron, site emblématique de l’île d’Oléron, abrite un jardin en forme de rose des vents jalonné d’outils pédagogiques. L’ascension des 224 marches du phare offre aux visiteurs un panorama à 360° sur l’océan, le pertuis d’Antioche et la moitié nord de l’île. Dans la rotonde du phare, le parcours-spectacle propose de se plonger dans la vie insulaire, entre terre et mer, au travers d’une histoire contée, de maquettes et de vidéos.

Visite de phare : gratuit. Visite du Musée parcours-spectacle : 2€ adultes ; 1€ 6-15 ans ; Gratuit -6ans.

Découvrez, grâce à la visite audioguidée, la vie des Oléronnais, marins des terres et paysans de la mer, à travers leur quotidien et leur savoir-faire…

Phare de Chassiron Pointe de Chassiron, 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00