Découverte d'un moulin à vent dans un état de conservation remarquable Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus

18 septembre 2021-18 septembre 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de la Plataine Gratuit. Entrée libre.

Découvrez, accompagné d’un guide, un trésor du patrimoine architectural de la Charente-Maritime, au cœur du quartier du Chapus à Bourcefranc. Moulin de la Plataine 1 rue de la Plataine, 17560 Bourcefranc-le-Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

