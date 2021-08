Berthegon Manoir de Vayolles Berthegon, Vienne Découverte d’un manoir du XVe siècle et de sa restauration ! Manoir de Vayolles Berthegon Catégories d’évènement: Berthegon

### Manoir de Vayolles Le manoir de Vayolles est une construction de la fin du XVe siècle. La tour d’escalier est ornée intérieurement de deux bustes sculptés de Mélusine et de Raymondin. Vayolles offre une architecture moderne et révèle le confort qui pouvait régner dans les demeures seigneuriales à la fin du Moyen Âge.

Le manoir de Vayolles est une construction de la fin du XVe siècle. Il montre l'architecture moderne des demeures seigneuriales.

