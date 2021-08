Estissac Musée de la Mémoire Paysanne Aube, Estissac Découverte d’un lieu unique pour revenir à la vie d’autrefois Musée de la Mémoire Paysanne Estissac Catégories d’évènement: Aube

Estissac

Découverte d’un lieu unique pour revenir à la vie d’autrefois Musée de la Mémoire Paysanne, 18 septembre 2021, Estissac. Découverte d’un lieu unique pour revenir à la vie d’autrefois

le samedi 18 septembre à Musée de la Mémoire Paysanne Gratuit. Entrée libre.

Le musée possède une collection constituée d’un fond privé datant de la fin du XIXe siècle, composée de matériel agricole ancien, d’outils de bourrelier, de charron et de maréchal-ferrant. Musée de la Mémoire Paysanne 4 rue Eugénie Geoffroy, 10190 Estissac Estissac Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:30:00

