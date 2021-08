Naives-Rosières Vieux lavoir Meuse, Naives-Rosières Découverte d’un lavoir typique du patrimoine rural Vieux lavoir Naives-Rosières Catégories d’évènement: Meuse

Naives-Rosières

Découverte d’un lavoir typique du patrimoine rural Vieux lavoir, 19 septembre 2021, Naives-Rosières. Découverte d’un lavoir typique du patrimoine rural

Vieux lavoir, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Retrouvez la fraîcheur des lavoirs de nos grands mères, lieu où tout se sait, tout se dit… des histoires à raconter, à imaginer… Ah ces lavoirs souvent fleuris ! Si on sait se taire on peut encore y entendre les rires et les éclats de voix, entre les rythmes des battoirs sur le linge blanchi, bouilli et parfumé au savon d’antan.

Gratuit. Entrée libre.

Retrouvez la fraîcheur des lavoirs de nos grands mères, lieu où tout se sait, tout se dit… des histoires à raconter, à imaginer… Vieux lavoir Chemin de dessous la ville, 55000 Naives-Rosières Naives-Rosières Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

