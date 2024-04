Découverte d’un jeune jardin de rosiers anciens et botaniques Le Pont Perrinet Yvignac-la-Tour, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d’un jeune jardin de rosiers anciens et botaniques Visite libre, les propriétaires se rendent disponibles pour partager leur passion des roses. Ils sauront vous faire apprécier ces plantes à travers nos différents sens : les odeurs inattendues, des a… 31 mai – 2 juin Le Pont Perrinet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre, les propriétaires se rendent disponibles pour partager leur passion des roses. Ils sauront vous faire apprécier ces plantes à travers nos différents sens : les odeurs inattendues, des apparences trompeuses, des expériences tactiles plus ou moins piquantes…

L’un des propriétaires est l’auteur du livre « Roses Grandeur Nature » paru en 2018 aux éditions Delachaux-Niestlé.

Le Pont Perrinet 22350, Yvignac-la-Tour Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne 06 85 08 03 44 Jeune jardin créé en 2022, principalement dédié aux roses anciennes et botaniques (120 variétés environ) dans un cadre champêtre. Les rosiers et plantes palustres ne sont pas en reste grâce au petit étang de la propriété et au ruisseau en contre-bas. parking enherbé à proximité immédiate

©gérald marchal