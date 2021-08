Découverte d’un jardin-verger de légumes anciens Jardin verger Conservatoire, 18 septembre 2021, Assat.

Découverte d’un jardin-verger de légumes anciens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin verger Conservatoire

Associé au Conservatoire régional d’Aquitaine, le jardin-verger préserve et valorise plusieurs variétés de fruits et légumes anciens, oubliés ou encore des plantes médicinales. Dans sa dimension ethnographique, il présente les relations hommes-plantes au fil du temps. Un stand dédié à la collecte d’histoires sur les plantes les jardins sera accessible et ouvert à tous, afin de valoriser l’action et volonté de transmission de ce patrimoine.

Tarif adulte 6€, tarif enfant 4€. Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h. Stationnement à l’extérieur.

Venez découvrir ou redécouvrir les légumes “oubliés” du Béarn et son patrimoine végétal en vous promenant, librement ou en suivant une visite guidée.

Jardin verger Conservatoire 3 bis route du Bois, 64510 Assat Assat Lembaye Pyrénées-Atlantiques



