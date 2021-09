Découverte d’un jardin-verger Assat, 18 septembre 2021, Assat.

Découverte d’un jardin-verger 2021-09-18 – 2021-09-19 Jardin-verger 3 Route du Bois

Assat Pyrénées-Atlantiques

4 4 EUR Associé au Conservatoire régional d’Aquitaine, le jardin-verger préserve et valorise plusieurs variétés de fruits et légumes anciens, oubliés ou encore des plantes médicinales. Dans sa dimension ethnographique, il présente les relations hommes-plantes au fil du temps. Un stand dédié à la collecte d’histoires sur les plantes les jardins sera accessible et ouvert à tous, afin de valoriser l’action et volonté de transmission de ce patrimoine.

Associé au Conservatoire régional d’Aquitaine, le jardin-verger préserve et valorise plusieurs variétés de fruits et légumes anciens, oubliés ou encore des plantes médicinales. Dans sa dimension ethnographique, il présente les relations hommes-plantes au fil du temps. Un stand dédié à la collecte d’histoires sur les plantes les jardins sera accessible et ouvert à tous, afin de valoriser l’action et volonté de transmission de ce patrimoine.

+33 5 59 60 78 03

Associé au Conservatoire régional d’Aquitaine, le jardin-verger préserve et valorise plusieurs variétés de fruits et légumes anciens, oubliés ou encore des plantes médicinales. Dans sa dimension ethnographique, il présente les relations hommes-plantes au fil du temps. Un stand dédié à la collecte d’histoires sur les plantes les jardins sera accessible et ouvert à tous, afin de valoriser l’action et volonté de transmission de ce patrimoine.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par