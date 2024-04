Découverte d’un jardin privé Jardin de la Bouthière Chenôves, samedi 1 juin 2024.

Découverte d’un jardin privé Dans un parc romantique doté de beaux arbres, autour d’une élégante demeure du XVIIe siècle, venez découvrir un jardin secret plein de charme, où roses anciennes et vivaces se répondent. 1 et 2 juin Jardin de la Bouthière Entrée : 5 €, cette somme sera reversée à l’association « Jardins et Santé » | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Accueil par les propriétaires, créateurs et jardiniers des lieux.

Jardin de la Bouthière 71390 Chenôves Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 64 47 21 40

