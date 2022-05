Découverte d’un jardin privé contemporain. Jardin du Gaensbroennel Barr Catégories d’évènement: Barr

Exposition de tableaux d’art contemporain réalisés à partir de dessins et autres « gribouillis » de nos petits … ou « quand le numérique se met au service de l’émotion ! ». Expérimentation d’un petit potager à hauteur de main. Jardin du Gaensbroennel 1B chemin Gaensbroennel, Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr Bas-Rhin

