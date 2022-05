Découverte d’un jardin partagé à Barr Jardin partagé du Hammelspfad Barr Catégories d’évènement: Barr

Jardin partagé du Hammelspfad, le dimanche 5 juin à 09:00

Différentes animations vous sont proposées : – présentation de « l’agroforesterie » et « des variétés endémiques à privilégier » ; – atelier « compostage » avec l’association ACJCA ; – atelier « tressage de l’osier » pour fabriquer des bordures de platebandes ; – atelier « nichoirs » ; – animation musicale. Transmission de savoir-faire et animation musicale Jardin partagé du Hammelspfad Chemin “Hammelspfad” 67140 Barr Barr Bas-Rhin

2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

