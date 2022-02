Découverte d’un jardin naturel à Chéneché Jardin du Moulin de Chéneché, 4 juin 2022, Saint-Martin-la-Pallu.

Découverte d’un jardin naturel à Chéneché

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Moulin de Chéneché

Créé en 1999, le jardin est refuge LPO. Il est situé sur le chemin de randonnée de St Martin au cœur des Marais de Chéneché dans la Vienne (86). Découvrir plein d’astuces pour préserver la biodiversité en économisant les énergies, surtout la votre, et comment aménager son jardin au naturel pour répondre aux changements, sans oublier l’esthétique. Lors de de la visite vous pourrez notamment découvrir le très grand Pommier, planté en 1925, classé Arbre Remarquable de France, un jardin de curé, un vieux verger, le potager mandala, le poulailler mobile. Delphine et Emmanuel sont titulaires d’un CCP (Cours Certifiés en Permaculture). Différentes expositions sont prévues. **Visites guidées :** Comment gérer son jardin pour accueillir la biodiversité, répondre aux différentes problématiques environnementales et économiser son énergie * Samedi 4 juin : 15h et 17h * Dimanche 5 juin : 15h et 17h **Expositions :** * Artistes * Ludovic Lepage (sculpteur) * MolossyBD (dédicasse de bandes dessinées) * Exposition des Amis de la Pallu * Autres associations locales

Entrée 2 €, gratuit pour les -18 ans

Venez flâner dans le jardin du Moulin et découvrir différentes expositions dans un lieu naturel

Jardin du Moulin de Chéneché 1 Le Moulin de Chéneché, 86380 Saint-Martin La Pallu, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Saint-Martin-la-Pallu Cheneché Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00