Découverte d’un jardin maraîcher pédagogique périscolaire : Le Jardin du Maurice Jardin Pédagogique du Maurice Laxou, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d’un jardin maraîcher pédagogique périscolaire : Le Jardin du Maurice Venez visiter Le jardin du Maurice, bénéficier des explications des encadrants et des enfants présents qui auront plaisir à vous faire découvrir les odeurs et saveurs de leurs légumes et autres plant… 31 mai et 1 juin Jardin Pédagogique du Maurice Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Venez visiter Le jardin du Maurice, bénéficier des explications des encadrants et des enfants présents qui auront plaisir à vous faire découvrir les odeurs et saveurs de leurs légumes et autres plantes aromatiques.

Jardin Pédagogique du Maurice rue de la Fontenelle 54520 Laxou Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 11 87 84 62 https://www.laxou.fr/fr/jardin-du-maurice.html Le jardin du Maurice est un jardin pédagogique maraîcher qui a été créé en 2023 par les services de la Ville de Laxou.

Il est à destination des enfants des écoles de Laxou, sur les temps périscolaires. Ce jardin a une finalité nourricière et pédagogique ; il est entretenu par les enfants, encadrés par des maraîchers professionnels de l’association LORTIE (réseau jardin de Cocagne) et du personnel communal. Il participe, cette année, à la coupe de France des Potagers organisée par LANDESTINI. Suivre le Fléchage depuis la rue des Clos, ou la rue de la Fontenelle, accès facile.

Pas de parking à proximité.

©monninsylvain