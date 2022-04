Découverte d’un jardin-forêt nourricier et préparation de la fête au jardin Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Découverte d’un jardin-forêt nourricier et préparation de la fête au jardin Argentonnay, 1 juillet 2022, Argentonnay. Découverte d’un jardin-forêt nourricier et préparation de la fête au jardin Jardin des cabanes Château de Sanzay Argentonnay

2022-07-01 14:00:00 – 2022-07-01 Jardin des cabanes Château de Sanzay

Argentonnay Deux-Sèvres Découvrez la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt. Imitant la structure, la biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel, le jardin-forêt est un jardin comestible étagé composé d’arbres nourriciers, associés à des arbustes, des vivaces herbacées, des aromatiques, des légumes-racines, des champignons et des lianes…

Atelier : préparation de la fête au jardin. Sur réservation.

Jardin des cabanes Château de Sanzay Argentonnay

