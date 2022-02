Découverte d’un jardin-forêt, de la permaculture et de la biodiversité aux jardins familiaux à Laval (site de Saint-Nicolas) en Mayenne Jardins familiaux de Laval (site de Saint-Nicolas) en Mayenne,région Pays de Loire Laval Catégories d’évènement: Laval

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins familiaux de Laval (site de Saint-Nicolas) en Mayenne, région Pays de Loire

Découverte du site de Saint-Nicolas des jardins familiaux à Laval (7 hectares – 160 parcelles) dont un jardin-forêt et de méthodes utilisées pour limiter les effets du changement climatique (paillage, récupération d’eau de pluie, biodiversité, usages de la permaculture), jeux, quizz, moments de partage et de convivialité…

Sur inscription, le nombre de place sera conditionné par les mesures sanitaires en vigueur lors de l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T18:00:00

