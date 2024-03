Découverte d’un jardin Feng Shui et d’un parc floral Parc floral « Les Sens des cinq continents » Marsillargues, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d’un jardin Feng Shui et d’un parc floral Visite libre et/ou commentée du jardin Feng Shui et du Parc Floral des 5 continents. 31 mai – 2 juin Parc floral « Les Sens des cinq continents » Visite libre gratuite. Visite commentée tarif privilège (5€ par personne). les visites commentées. Stationnement camping caristes possible (autorisation gratuite 1 nuit). Possibilité de mise à l’abri en cas d’intempéries dans la Serre Événements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Visite libre et/ou commentée du jardin Feng Shui et du Parc Floral des 5 continents.

Les visites commentées ont lieu en fonction du nombre de personnes présentes à l’instant T. Les départs sont prévus en général vers 11h et vers 15h30. La durée de la visite est d’une heure.

Parc floral « Les Sens des cinq continents » Pépinière de la Grande Calinière, Marsillargues, Hérault, Occitanie Marsillargues 34590 Hérault Occitanie 04 67 71 96 09 https://lessensdes5continents.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@lessensdes5continents.fr »}] D’une superficie totale de 2 ha, le parc paysager privé propose plus de 7 000 m2 de plantes de climat méditerranéen du monde entier, harmonisées dans un esprit Feng-Shui languedocien. Plus de 2 000 plantes des cinq continents sont cultivées de façon raisonnée, tolérant la sécheresse. Lieu d’expérimentation avec palmiers, plantes d’ombre, plantes tolérant la sécheresse, plantes couvre-sol et arbustes de haie en mélange jamais arrosées (sauf par la pluie). Pépinière de la Grande Calinière. Possibilité de pique-nique. à 1,5 km entre Lunel et Marsillargues, lieu-dit « La grande Calinière ». Parking à proximité

©Eric Dubois