Découverte d'un jardin "en recherche de résilience" "Jardin de partages et d'expériences", le samedi 4 juin 2022, Soultz-Haut-Rhin.

“Jardin de partages et d’expériences”, le samedi 4 juin à 09:00

**Visite d’un jardin “différent”** ———————————- ### **Un beau jardin est-il un jardin productif?** Nous cultivons ce jardin en associant des techniques respectueuses du sol et de la bio-diversité, avec une gestion économique de l’eau… Les plantes potagères, ornementales, aromatiques ou indicatrices se côtoient et se mélangent dans un foisonnement de formes et de couleurs.

visite libre et échanges avec les jardiniers – animateurs

route de Raedersheim 68360 Soultz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T11:30:00

