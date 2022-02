Découverte d’un jardin d’illustre Jardin de la Villa Antonine Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Visites guidées à 10 h 30 et 14 h et découverte du patrimoine bâti du jardin. Présentation des œuvres du sculpteur bitterois Injalbert. Rencontre avec les deux artistes en résidence. Visite libre ou guidée Jardin de la Villa Antonine Place Injalbert 34500 Béziers Béziers Trompe Pauvres Hérault

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

