L’ensemble du jardin a été créé en 1990 sur 30 ares avec une animation ferroviaire, des parterres floraux, un potager bio aménagé avec des planches surélevées et un verger.

Entrée libre

Un jardin adapté au changement climatique Le jardin animé de Christine et Albert 12 avenue Pasteur, Thann, Haut-Rhin, Grand Est Thann Haut-Rhin

