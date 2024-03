Découverte d’un jardin d’artistes ouvert pour la première fois Jardin « Au bonheur de Mijo » Frouard, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d'un jardin d'artistes ouvert pour la première fois

31 mai – 2 juin
Jardin « Au bonheur de Mijo »
Entrée libre pour les rencontres nationales. Sur rendez-vous le reste de l'année.

Invitation à une flânerie dans un jardin poétique et foisonnant.

Jardin « Au bonheur de Mijo » 17b rue de la paix 54390 Frouard Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 17 03 20 92 [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 03 20 92 »}] Jardin créé en 2000 par l’artiste Thierry Devaux et feu sa compagne Mijo ; une œuvre à quatre mains menée jusque fin 2023, un jardin d’amour en somme…Situé en lisière de la forêt de Haye, ce jardin symbolique se développe sur sept niveaux et terrasses sur environ 1000 m2. Il est riche de nombreuses variétés de plantes installées avec le souci d’une scénographie originale (rocaille, vivaces, rosiers, arbustes, graminées…). C’est un jardin de peintre (et de son modèle) offrant une diversité de formes, de couleurs, de vibrations…Ce cadre atypique et soigné sert d’écrin à bon nombre de sculptures et mobiles. gps conseillé ou m’appeler

thierry devaux