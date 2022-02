Découverte d’un jardin créé par une passionnée. Le jardin de Brigitte Bernwiller Catégories d’évènement: Bernwiller

Haut-Rhin

Découverte d’un jardin créé par une passionnée. Le jardin de Brigitte, 3 juin 2022, Bernwiller. Découverte d’un jardin créé par une passionnée.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Brigitte

Retrouvez les dates d’ouverture du jardin sur [le blog du jardin](http://lejardindebrigitte.blogspot.com/)

Entrée 4 euros et gratuit pour les moins de 18 ans.

Déambulation libre dans un jardin riche en plantes et écosystémes Le jardin de Brigitte 25 rue Louis Werner, Bernwiller, Haut-Rhin, Grand Est Bernwiller Bernwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bernwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Le jardin de Brigitte Adresse 25 rue Louis Werner, Bernwiller, Haut-Rhin, Grand Est Ville Bernwiller lieuville Le jardin de Brigitte Bernwiller Departement Haut-Rhin

Le jardin de Brigitte Bernwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bernwiller/

Découverte d’un jardin créé par une passionnée. Le jardin de Brigitte 2022-06-03 was last modified: by Découverte d’un jardin créé par une passionnée. Le jardin de Brigitte Le jardin de Brigitte 3 juin 2022 Bernwiller Le jardin de Brigitte Bernwiller

Bernwiller Haut-Rhin