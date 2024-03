Découverte d’un jardin créé à quatre mains Clos du lieu dit à la chapelle Dombasle-sur-Meurthe, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d’un jardin créé à quatre mains Lors de votre promenade, vous pourrez vous poser sous la gloriette et ses clématites, traverser le verger tapissé de ses fleurs champêtres. Celui -ci vous dirigera, si vous le souhaitez, vers le pota… 31 mai – 2 juin Clos du lieu dit à la chapelle Visite libre. 5€ par personne. Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans. Animaux non admis.

Lors de votre promenade, vous pourrez vous poser sous la gloriette et ses clématites, traverser le verger tapissé de ses fleurs champêtres. Celui -ci vous dirigera, si vous le souhaitez, vers le potager bio de permaculture. Les bancs installés de-ci et de-là vous permettront d’apprécier le calme et le chant des grenouilles et des oiseaux, ainsi que la beauté de ce lieu.

Dès l’entrée de notre jardin, plutôt de type anglais, vous pénétrerez dans un paysage de parterres fleuris où vivent en harmonie tout au long de l’année pivoines, roses, iris, pavots, asters et bien d’autres fleurs vivaces et arbres variés.

Plus loin, vous pourrez admirer un bassin avec nénuphars, sa faune aquatique et, posée là, juste à coté, la jolie roulotte avec ses couleurs éclatantes.

Dans ce jardin tout est réalisé dans un souci écologique. Un paradis et un refuge pour de nombreuses espèces animales, qui ne peut être que naturel ! Oiseaux, insectes, grenouilles, hérissons sont les bienvenus.

Dans notre jardin, pas de pesticides, ni d’herbicides, ni d’engrais chimique et le desherbage est manuel.

Clos du lieu dit à la chapelle 13 Rue notre Dame de grâce 54110 Dombasle-sur-Meurthe Dombasle-sur-Meurthe 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est Passionnés de plantes, et après avoir visité des jardins un peu partout en France, nous avons élaboré à quatre mains notre jardin. Depuis vingt ans, nous avons progressivement créé notre univers.

Composé de massifs ombrés, d’autres ensoleillés, il permet au visiteur de découvrir les différents univers au gré de sa déambulation.

Il est doté d’une cinquantaine de rosiers, d’une quarantaine de pieds de pivoine herbacées, arbustives ou Itoh, d’une collection d’hostas, pavots, épimédiums, hellébores, ancolies, iris etc., ainsi que des arbres ou arbustes, comme un prunus Serrula ou acer campestris Carnival.

Notre jardin est également doté d’un bassin, ainsi que d’un jardin potager de permaculture, un verger avec parterre fleuri.

Quelques bancs, une gloriette avec table et chaises vous permettront de vous poser et d’apprécier la quiétude de ce lieu. Stationnement à proximité

