Découverte d’un jardin à l’anglaise Les jardins de Sonja, 4 juin 2022, Le Perray-en-Yvelines.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de Sonja

Visite d’un jardin à l’anglaise ——————————- Le jardin crée il y a 40 ans, donc arrivé à une certaine maturité, offre des scènes et ambiances multiples avec une collection de 2 500 végétaux différents qui assurent un décor changeant pendant les quatres saisons (collection notamment de rosiers anciens, clématites, viburnums, rhododendrons, érables, plantes aux feuillages décoratifs). Lors du parcours le promeneur découvrira un jardin oriental avec ses lanternes et sa pagode, des ambiances d’eau sous facettes variées, le jardin des quatre éléments et son cadran solaire analemmatique, le jardin de graminées et son décor minéral, la promenade de ‘senteurs’ avec le jardin de roses et ses pergolas. Toutes les informations et photos sur [[http://www.jardinsdesonja.fr](http://www.jardinsdesonja.fr)](http://www.jardinsdesonja.fr)

Visite libre sans rendez-vous réservée aux adultes (les enfants de – 12 ans ne peuvent pas être admis). Tarif: 5€/personne

Les jardins de Sonja 5 rue de la Martinerie 78610 Le Perray-en-Yvelines Le Perray-en-Yvelines Yvelines



