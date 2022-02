Découverte d’un gabion flottant Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles

Découverte d’un gabion flottant Sallenelles, 6 juillet 2022, Sallenelles. Découverte d’un gabion flottant Sallenelles

2022-07-06 15:00:00 – 2022-07-06 16:30:00

Sallenelles Calvados Visitez un gabion, petite hutte conçue pour flotter à marée haute et utilisée pour la chasse nocturne au gibier d’eau.

Dès 6 ans. Sur inscription.

(Sur place/1h30) – Niveau 1 Visitez un gabion, petite hutte conçue pour flotter à marée haute et utilisée pour la chasse nocturne au gibier d’eau.

Dès 6 ans. Sur inscription.

(Sur place/1h30) – Niveau 1 +33 2 31 24 23 57 Visitez un gabion, petite hutte conçue pour flotter à marée haute et utilisée pour la chasse nocturne au gibier d’eau.

Dès 6 ans. Sur inscription.

(Sur place/1h30) – Niveau 1 Sallenelles

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sallenelles Autres Lieu Sallenelles Adresse Ville Sallenelles lieuville Sallenelles Departement Calvados

Sallenelles Sallenelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallenelles/

Découverte d’un gabion flottant Sallenelles 2022-07-06 was last modified: by Découverte d’un gabion flottant Sallenelles Sallenelles 6 juillet 2022 Calvados SALLENELLES

Sallenelles Calvados