### Découvrez l’architecture militaire d’un petit fort Séré de Rivières, un «réduit» datant de 1880, privé depuis 1935. Le rez-de-chaussée du bâtiment principal est en accès libre, tout l’après-midi, avec panneaux de présentation. Nous sommes également sur place pour plus d’explications. _Parking privé sur site, enherbé._

Gratuit. Entrée libre. Masque obligatoire. Baskets conseillées (sol inégal).

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T18:45:00

