Nantes Plateforme C Loire-Atlantique, Nantes Découverte d’un fablab nantais Plateforme C Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Découverte d’un fablab nantais Plateforme C, 16 septembre 2021, Nantes. 2021-09-16

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Explorant le monde numérique depuis plus de 15 ans, l’association PiNG vous invite à venir découvrir son fablab sur l’Île de Nantes : Plateforme C. Au milieu des imprimantes 3D, découpeuses laser, découpeuses vinyle, fraiseuses CNC, l’animateur du fablab vous présentera ce qu’est un fablab, ce que l’on peut y faire et comment apprendre à maîtriser ces machines. Au travers d’un échange, apprenez à mieux appréhender le monde des makers et les possibilités offertes par ces outils technologiques qui restent à la portée de tous et toutes : pas besoin d’être ingénieur·e pour utiliser ces outils numériques, il suffit juste d’être curieux·se ! Dans le cadre de Nantes Digital Week Plateforme C Hangar 30 – quai des Antilles Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Plateforme C Adresse Hangar 30 - quai des Antilles Ville Nantes lieuville Plateforme C Nantes