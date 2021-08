Saint-Nicolas-de-Port Musée Francais de la Brasserie Meurthe-et-Moselle, Saint-Nicolas-de-Port Découverte d’un exemple remarquable d’architecture industrielle de style Art Déco Musée Francais de la Brasserie Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Découvrez les locaux de brassage de la bière et profitez de l’accès à la terrasse sommitale. Lors des journées du patrimoine, l’ensemble des locaux sera en accès libre, y compris et, à titre exceptionnel (sauf en cas de pluie), la terrasse située au sommet de la tour de brassage, d’où un panorama magnifique de la vallée de la Meurthe de Dombasle à Nancy peut être admiré. La visite permet de découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière, depuis le matage de l’orge jusqu’au conditionnement en bouteille, sans oublier les immenses cuves de brassage en cuivre rutilantes qui, visibles depuis la rue grâce aux larges baies vitrées, faisaient la fierté du brasseur. Le visiteur pourra en profiter pour découvrir l’exposition sur le thème «Le cheval de brasserie» en présentation jusqu’à fin septembre. Dimanche 19, il pourra assister à une démonstration de brassage en petit volume.

Gratuit.

Musée Francais de la Brasserie 62 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port Meurthe-et-Moselle

