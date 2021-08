Découverte d’un élément patrimonial insolite ! Chalet de la source de Sarmery, 19 septembre 2021, Dolaincourt.

Découverte d’un élément patrimonial insolite !

Chalet de la source de Sarmery, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Venez découvrir l’histoire du seul petit établissement thermal de campagne encore visible dans les Vosges et dégustez son eau. Au lieu-dit Sarmery, la source est captée puis exploitée dès 1874. Elle est réputée pour soigner les inflammations des voies respiratoires et les maladies de la peau. Le chalet (buvette et embouteillage) de l’ancienne source sulfurée, sodique et arsenicale de Dolaincourt fut construit en 1881 et restauré en 2012. Le pavillon est construit pour accueillir les consommateurs.

Gratuit. Entrée libre.

Chalet de la source de Sarmery Rue de la source, 88170 Dolaincourt Dolaincourt Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00