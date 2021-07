Découverte d’un élément du système de défense « Séré de Rivières » Batterie de l’Eperon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Frouard.

Découverte d’un élément du système de défense « Séré de Rivières »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Batterie de l’Eperon

### Profitez d’une visite guidée de la batterie de l’Eperon de Frouard pour en apprendre plus sur ce système de défense particulier. * Au débouché nord de la Boucle de la Moselle, la Batterie de l’Éperon regroupe en un même lieu un très grand nombre d’éléments spécifiques du système de défense « Séré de Rivières » et avait pour rôle de protéger les nœuds de communications et d’empêcher toute intrusion à travers la forêt de Haye. * Elle possède un chef-d’oeuvre de la technique de la fin du XIXe siècle : la dernière tourelle de 155 à éclipse, en France. Un monstre d’acier qui impressionne par ses dimensions et sa technologie. * Remise patiemment en état, elle présente un canon de 95 Lahitolle modèle 1888 et un canon de 90 de Bange modèle 1877. * Le musée expose du matériel des deux grands conflits du XXe siècle. * _Accès par champigneulles, rue Pasteur – parcours fléché – parking._

3€. Gratuit – de 12 ans.

Profitez d’une visite guidée de la batterie de l’Eperon de Frouard pour en apprendre plus sur ce système de défense particulier.

Batterie de l’Eperon Rue de la paix, 54390 Frouard Frouard Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00