### Découvrez La Grange aux Moines et son projet dévoilé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Assistez à un concert avec Eric Franceries à la guitare et Francis Célérier à la trompette ! Le concert aura lieu le dimanche seulement, à 17h.

Visite : gratuit. Concert : 17€ ; adhérent, étudiant 12€ ; -12ans gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

