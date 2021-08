Réveillon Château de Réveillon Marne, Réveillon Découverte d’un domaine des XVIIe et XVIIIe siècles Château de Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Marne

Réveillon

Découverte d’un domaine des XVIIe et XVIIIe siècles Château de Réveillon, 17 septembre 2021, Réveillon. Découverte d’un domaine des XVIIe et XVIIIe siècles

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Réveillon Adultes : 8,00 €. Gratuit moins de 18 ans.

À l’aide d’audioguides, visitez les jardins (ancien potager et jardin à la française), les 5 pièces du château, le pigeonnier… et découvrez l’historique des travaux de restauration. Château de Réveillon 1 rue du Château, 51310 Réveillon Réveillon Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Réveillon Autres Lieu Château de Réveillon Adresse 1 rue du Château, 51310 Réveillon Ville Réveillon lieuville Château de Réveillon Réveillon