Marquay Abri de Cap Blanc Dordogne, Marquay Découverte d’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale magdalénienne Abri de Cap Blanc Marquay Catégories d’évènement: Dordogne

Marquay

Découverte d’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale magdalénienne Abri de Cap Blanc, 19 septembre 2021, Marquay. Découverte d’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale magdalénienne

le dimanche 19 septembre à Abri de Cap Blanc

### Suivez votre guide et découvrez les exceptionnelles sculptures monumentales d’un abri préhistorique magdalénien. Classé au titre des Monuments historiques en 1910 et inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1979, l’Abri de Cap-Blanc présente un remarquable bestiaire sculpté. Au sol, vous verrez la reproduction du squelette humain découvert au pied de la frise.

Gratuit. Réservation en ligne obligatoire.

Suivez votre guide et découvrez les exceptionnelles sculptures monumentales d’un abri préhistorique magdalénien. Abri de Cap Blanc Abri de Cap Blanc, 24620 Marquay Marquay Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Marquay Autres Lieu Abri de Cap Blanc Adresse Abri de Cap Blanc, 24620 Marquay Ville Marquay lieuville Abri de Cap Blanc Marquay