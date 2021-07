Saint-Louis-de-Montferrand Château La Palanque Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Découverte d’un château du XVIIIe siècle en Gironde ! Château La Palanque Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’évènement: Gironde

Découverte d'un château du XVIIIe siècle en Gironde ! Château La Palanque, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Louis-de-Montferrand.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château La Palanque Gratuit. Réservation obligatoire.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir, accompagné d’un guide, le domaine et son passé historique, viticole et les particularités de l’architecture locale. Château La Palanque 30 avenue de la Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

