Bergheim Haut-Rhin Bergheim Profitez des Journées européennes des métiers d’art pour découvrir un métier peu répandu : celui de sellier-maroquinier. Un travail où le cuir est au coeur de toutes les créations : de la selle de cheval en passant par les ceintures ou bracelets, cette matière noble est utilisée et travaillée sous toutes les coutures ! Découvrez un métier peu répandu : celui de sellier-maroquinier. Un travail où le cuir est au coeur de toutes les créations ! +33 6 27 58 80 64 Profitez des Journées européennes des métiers d’art pour découvrir un métier peu répandu : celui de sellier-maroquinier. Un travail où le cuir est au coeur de toutes les créations : de la selle de cheval en passant par les ceintures ou bracelets, cette matière noble est utilisée et travaillée sous toutes les coutures ! Bergheim

