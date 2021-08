Bœrsch Marqueterie d'Art Spindler Bas-Rhin, Bœrsch Découverte d’un artisanat d’exception qui marie le bois au dessin Marqueterie d’Art Spindler Bœrsch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bœrsch

Découverte d’un artisanat d’exception qui marie le bois au dessin Marqueterie d’Art Spindler, 17 septembre 2021, Bœrsch. Découverte d’un artisanat d’exception qui marie le bois au dessin

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Marqueterie d’Art Spindler Gratuit. Réservation obligatoire. Visite selon conditions sanitaires en vigueur.

Rencontrez Jean-Charles Spindler et son équipe. Ils vous proposent une visite des ateliers, du musée et des salles d’exposition. Marqueterie d’Art Spindler 3 cour du chapitre, 67530 Bœrsch Bœrsch Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bœrsch Autres Lieu Marqueterie d'Art Spindler Adresse 3 cour du chapitre, 67530 Bœrsch Ville Bœrsch lieuville Marqueterie d'Art Spindler Bœrsch