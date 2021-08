Custines Alambic municipal Custines, Meurthe-et-Moselle Découverte d’un alambic Alambic municipal Custines Catégories d’évènement: Custines

### Découvrez les méthodes traditionnelles de distillation des fruits en visitant l’alambic municipal de Custines. Le bâtiment a été construit à l’initiative d’élus passionnés pour maintenir une tradition et un savoir-faire. L’installation, en cuivre, est composée d’une chaudière, d’un chapiteau, d’un col de cygne et d’un serpentin. L’ouverture au public de l’alambic municipal de Custines permet de découvrir l’installation et le fonctionnement de cet alambic fonctionnant encore selon les méthodes traditionnelles de distillation des fruits.

Gratuit. Entrée libre.

Alambic municipal Place des Terreaux, 54670 Custines

2021-09-19

