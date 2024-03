Découverte du Yoga Vinyasa Mouvement Collective Seignosse, mercredi 17 avril 2024.

Découverte du Yoga Vinyasa Mouvement Collective Seignosse Landes

Découverte du Yoga Vinyasa

Tom est professeur de Yoga Vinyasa et coach sportif. Ancien skateur passionné par le mouvement, il aime se nourrir de ses pratiques personnelles le Surf bien sûr, mais aussi de ses entraînements de force et de mobilité, pour proposer une approche nouvelle et moderne à ses cours de Yoga.

Entre pratique physique et introspection, Tom invite ses élèves à prendre conscience de ce qu’ils sont et de ce qui se passe à l’intérieur d’eux-mêmes.

Une pratique consciente, assez lente mais engagée, où le corps et la respiration se rassemblent pour une meilleure connexion à la conscience et un meilleur engagement dans les postures.

Horaires 19h15 à 20h30.

Tarif 12€ par personne (au lieu de 16€ ; tarif valable une fois par personne).

Nb de places limité

Lieu de RDV Mouvement Collective ZA Larrigan.

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:15:00

fin : 2024-04-17 20:30:00

Mouvement Collective 465 avenue Larrigan

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Découverte du Yoga Vinyasa Seignosse a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Seignosse