Agnac Lot-et-Garonne Agnac Venez découvrir le yoga sur chaises et la méditation. Il vous est proposé une session yoga suivie d’une méditation, le matin. À midi un repas sera partagé et une nouvelle session de yoga et de médiation complètera la journée. Les participations récoltées lors de cet évènement seront reversées en soutien pour l’Ukraine. L’atelier est sur inscription. Venez découvrir le yoga sur chaises suivie d’une méditation, le matin. À midi un repas sera partagé et une nouvelle session de yoga et de médiation complètera la journée. Les participations récoltées seront reversées en soutien pour l’Ukraine. L’atelier est sur inscription. +33 6 35 41 01 50 Venez découvrir le yoga sur chaises et la méditation. Il vous est proposé une session yoga suivie d’une méditation, le matin. À midi un repas sera partagé et une nouvelle session de yoga et de médiation complètera la journée. Les participations récoltées lors de cet évènement seront reversées en soutien pour l’Ukraine. L’atelier est sur inscription. ©yogabluemoon

