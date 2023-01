Découverte du yoga nidra Vesoul Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Vesoul

Découverte du yoga nidra
98 Boulevard des Alliés Les sources du Bien-être
Vesoul

2023-02-11 – 2023-02-11

Les sources du Bien-être
98 Boulevard des Alliés
Vesoul

Vesoul

Haute-Saône A vos agendas 2023 ! Voici les dates des ateliers découverte de Yoga Nidra pour cette nouvelle année.

Vous ne connaissez pas ? C’est le moment de découvrir cette sublime pratique. Participation libre.

Les samedis de 10h30 à 12h : 14 janvier – 11 février – 4 mars -1er avril – 6 mai – 10 juin

Sur inscription (n’hésitez pas !) claudecormy@gmail.com Les sources du Bien-être 98 Boulevard des Alliés Vesoul

