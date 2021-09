Sondernach Sondernach Haut-Rhin, Sondernach Découverte du Yoga en pleine nature Sondernach Sondernach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sondernach

Découverte du Yoga en pleine nature Sondernach, 18 septembre 2021, Sondernach. Découverte du Yoga en pleine nature 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 11:00:00

Sondernach Haut-Rhin Sondernach EUR Une jolie balade sur les hauteurs de la Vallée de Munster avec un temps de découverte du yoga en pleine nature. Une parenthèse pour prendre le temps de se ressourcer. Une sortie organisée par Céline accompagnatrice en moyenne montagne et professeure de yoga. Yoga niveau débutant ou n’ayant jamais pratiqué. Parking du Petit Ballon. Prévoir des baskets basses et confortables, un sac à dos, de l’eau, un tapis de yoga, sinon il peut être fourni, des vêtements chauds et confortables, leggin, pantalon de rando, pas de jean. Sortie à partir de 6 ans. Activité gratuite dans le cadre du World Welness Week end sur réservation au 06 26 84 26 55. +33 6 26 84 26 55 Une jolie balade sur les hauteurs de la Vallée de Munster avec un temps de découverte du yoga en pleine nature. Une parenthèse pour prendre le temps de se ressourcer. Une sortie organisée par Céline accompagnatrice en moyenne montagne et professeure de yoga. Yoga niveau débutant ou n’ayant jamais pratiqué. Parking du Petit Ballon. Prévoir des baskets basses et confortables, un sac à dos, de l’eau, un tapis de yoga, sinon il peut être fourni, des vêtements chauds et confortables, leggin, pantalon de rando, pas de jean. Sortie à partir de 6 ans. Activité gratuite dans le cadre du World Welness Week end sur réservation au 06 26 84 26 55. dernière mise à jour : 2021-09-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sondernach Autres Lieu Sondernach Adresse Ville Sondernach lieuville 48.00166#7.15774